Уфа, 18 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Штраф в размере до ста тысяч рублей грозит жителю Башкирии за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Fas.gov.ru Штраф

Сообщается, что 17 апреля в г. Уфе на улице Ленина сотрудники правоохранительных органов пресекли одиночный пикет, в ходе которого мужчина держал в руках плакат дискредитирующей деятельность Вооруженных сил России.

Отмечается, что житель Уфы 1987 года рождения был доставлен в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что статья 20.3.3 Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере до ста тысяч рублей.