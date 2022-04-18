Москва, , 14:48 — REGNUM В рамках XXXIV Московских спортивных студенческих игр (МССИ) прошли матчи по киберспорту. Студенты соревновались в четырех видах программы: соревновательной головоломке Hearthstone, спортивному симулятору FIFA 22, а также двум боевым аренам – League of Legends и Dota 2, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Единственный вуз, чьи представители вошли в призовые места в трех видах программы из четырех — Московский энергетический институт. Его сборная заняла три вторых места: в FIFA 22, Dota 2 и League of Legends. МГУ, МГТУ имени Баумана и Высшая школа экономики, в свою очередь, заняли по одному первому и одному третьему месту.

Добавим, что МССИ организует московское отделение Российского студенческого спортивного союза. Игры включают в себя множество видов спорта, но при содействии ФКС Москвы в их программу впервые были включены киберспортивные соревнования.

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