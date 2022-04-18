Калуга, , 14:48 — REGNUM Текущий статус реализации региональных проектов рассмотрели сегодня, 18 апреля, участники заседания правительства Калужской области, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы региона Владислава Шапши.

Пресс-служба правительства Калужской области

Как рассказал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, в этом году в рамках национальных проектов реализуется 46 региональных проектов, в числе которых два новых. Первый – «Молодёжь России» нацпроекта «Образование» — направлен на поддержку молодых деятелей культуры и искусства. Второй проект – «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». Он включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции медицинских объектов, закупке автомобилей и приобретению нового оборудования для первичного звена. На реализацию региональных проектов направлено около 20 млрд рублей. Доля заключенных контрактов составляет 76%. В лидерах – министерства спорта, дорожного хозяйства и цифрового развития. По словам Дмитрия Разумовского, проблемы в контрактации связаны с существующими в настоящее время ограничениями на поставку импортного оборудования. По этой причине часть конкурсных процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил руководителям министерств ещё раз проанализировать ситуацию с торгами и выработать эффективные меры. «В текущих условиях необходимо очень быстро принимать решения. У нас нет времени месяцами пересматривать проекты, сметы. Таким образом мы не сможем выполнить те задачи, которые поставили перед нами президент России и федеральное правительство. Надо ускориться», — подчеркнул губернатор.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский рассказал, что в этом году в регионе в рамках национальных проектов реализуется 46 региональных проектов, в числе которых два новых Пресс-служба правительства Калужской области

Пресс-служба правительства Калужской области приводит результаты реализации мероприятий региональных проектов по итогам первого квартала 2022 года.

Национальный проект «Демография». Меры соцподдержки оказаны 13 891 семье, проведено 45 процедур ЭКО. Функционируют гериатрические койки и кабинеты, помощь получили 106 человек пожилого и старческого возраста. Системой долговременного ухода воспользовалось 175 человек. Осуществляется поставка оборудования и инвентаря в спортивные организации, продолжается строительство спортобъектов в Калуге и Балабаново.

Национальный проект «Здравоохранение». Совершено 24 вылета санитарной авиации. Трудоустроено по специальности 28 выпускников вузов и 56 ординаторов. В симуляционных центрах обучено 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Производятся денежные выплаты студентам медицинских учебных заведений.

Заседания правительства Калужской области о текущем статусе реализации региональных проектов 18.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Национальный проект «Образования». Ведётся строительство пяти школ, осуществляется закупка оборудования для центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» в калужской школе № 44, мастерских по стандартам Ворлдскиллс. Проведено более 20 мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Участие в них приняли около 14 тысяч человек.

Национальный проект «Культура». Создано два виртуальных концертных зала в Людиново и Обнинске. Проводится капитальный ремонт семи сельских ДК, семи ДШИ и Ульяновского краеведческого музея. Продолжается реконструкция театра юного зрителя в Калуге и ведётся строительство домов культуры в с. Бояновичи Хвастовичского района и д. Хотисино Перемышльского района. Приобретены мебель и оборудование для трёх модельных библиотек в Козельском, Мещовском и Медынском районах. Квалификацию повысило 99 специалистов сферы культуры.

Национальный проект «Жильё и городская среда». Начато строительство автомобильных дорог в областном центре. Ведутся работы по благоустройству на шести общественных территориях, уже благоустроены две общественные территории. В рамках реализации проектов создания комфортной городской среды благоустраиваются объекты в Кирове, Юхнове и Мосальске. Начаты подготовительные работы по строительству пяти объектов питьевого водоснабжения в Людиново и Дзержинском, Хвастовичском районах. В Обнинске продолжается строительство канализационно-насосной станции и городского магистрального напорного хозяйственно-фекального коллектора.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги». Продолжается строительство Северного обхода и реконструкция мостового перехода через реку Жиздра в Козельском районе протяжённостью 205 пог. метров. Ведутся работу по устройству двух пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на областных автодорогах.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Уровень внедрения регионального экспортного Стандарта 2.0 составляет 16,8 процентов. Из 15 инструментов, запланированных на этот год, полностью внедрён один, частично четыре.

Национальный проект «Цифровая экономика». Услуги связи предоставлены 2 251 учреждению. Поступило 176 заявок на обучение программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. Выявлено и блокировано более 480 инцидентов информационной безопасности. Проводятся работы по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры в школах. Запущен проект «Безбумажный МФЦ».

Национальный проект «Производительность труда». В региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» принимают участие 75 организаций. Обучение передовым методикам «бережливого производства» прошёл 51 сотрудник калужский предприятий.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональным Агентством развития бизнеса оказаны услуги 117 самозанятым гражданам, 641 человеку из числа желающих вести бизнес.