Таллин, 18 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В столице Эстонии возбуждено уголовное дело после осквернения памятника Воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат».

Mil.ru Памятник Бронзовому солдату в праздничные дни

Монумент находится на военном кладбище в Таллине. Утром 18 апреля в полицию поступило сообщение, что орден на груди «Бронзового солдата» повреждён.

«К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля», — рассказал оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару.