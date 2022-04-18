Москва, , 14:46 — REGNUM Главный риск, который угрожает китайской экономике, зависит не от КНР, а от действий коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля председатель молодёжного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главный риск не совсем зависит от КНР, — сказал Ежов. — Страны коллективного Запада ставят задачу ослабить конкурентов, в первую очередь Китай, и создают риски санкционного давления при любых сценариях. Иными словами, сейчас мировое экономическое пространство – это минное поле, которое создали США и их сателлиты. Не уверен, что всех мин удастся избежать. Однако капитулировать перед санкциями КНР точно не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ежов рассказал, в каком случае страны Запада могут усилить санкционное давление на Китай.

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