Москва, 18 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Пять самолётов для перевозки российских граждан, которые будут базироваться в Анталье — это мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Ларин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Завтрак в Турции

«Желательно, как минимум, 50 самолетов. Скорее всего, этот проект стоит рассматривать как пробный.

В случае, если решение себя зарекомендует, все организационные вопросы быстро будут решены, а количество лайнеров и рейсов будет увеличиваться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны. Местом её размещения станет Анталья.

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