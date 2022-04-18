Бишкек, 18 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров с 19 по 20 апреля посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

«Садыр Жапаров проведёт двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что планируется подписание Жапаровым и Алиевым ряда документов, в том числе Декларации о стратегическом партнерстве. Также запланировала встреча киргизского президента с представителями азербайджанского бизнес-сообщества.

Стоит отметить, в апреле исполняется 30 лет с даты установления дипломатический отношений Баку и Бишкека.