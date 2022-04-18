* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Недавние авиаудары Пакистана по приграничным афганским провинциям Кунар, Пактия и Хост вызвали волну национальной и международной реакции. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд афганских политиков самым решительным образом осудили нападение, а представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал Исламабад «не повторять больше такой ошибки».

Исламабад, со своей стороны, утверждает, что террористические группы, такие как пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используют афганскую территорию для нападений на Пакистан; официальные лица афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отрицали это утверждение.

Асадулла Надим, эксперт по вопросам безопасности и вооружённых сил, сказал в интервью «Шафакна»: »Эти атаки показывают чёткий сигнал «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нового пакистанского правительства и предостережение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не затевать игры с Исламабадом».

«Удары были очень сильными, — прокомментировал Надим. — С военной точки зрения эти атаки представляют собой совершенно очевидное вторжение в независимую страну, когда иностранные самолёты вторглись в воздушное пространство Афганистана и обстреляли цели на его территории с помощью высокоточного оружия».

«Поэтому можно сказать, что проникновение пакистанских самолётов в воздушное пространство Афганистана было не случайным, а полностью спланированным, и по международному праву это является как нарушением национального суверенитета страны, так и военной агрессией», — указал эксперт.

Эксперт назвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «беспомощными» перед Пакистаном и добавил: «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не остаётся, как подчиниться Пакистану, потому что, с одной стороны, у него нет национальной легитимности и поддержки афганского народа, а с другой стороны, он не имеет международной легитимности. И не может иметь в этом отношении даже поддержки стран региона. Поэтому ему ничего не остаётся, кроме как ограничиться риторикой».

Ссылаясь на «связи официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Пакистаном», Надим добавил: »Многие высокопоставленные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) владеют домами и бизнесом в Пакистане и имеют прочные связи с этой страной. Поэтому можно сказать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действовали очень вяло в ответ на нападение и показали свою беспомощность против иностранной агрессии».