Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Власти Соединённых Штатов крадут российские деньги на фоне санкций Запада против РФ. Об этом 18 апреля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Вы крадете наши деньги», — сказал российский дипломат.

Также Антонов задался вопросом, как можно после введения Западом антироссийских санкций доверять властям США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель немецкого профсоюза «Питание — деликатесы — рестораны» Гидо Цайтлер заявил, что пищевая промышленность Германии может остановиться из-за введения эмбарго на поставки природного газа из России.