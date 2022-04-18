Москва, 18 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Подавляющее большинство компаний, который заявили о своем уходе с российского рынка на самом деле лишь временно приостановили деятельность. Об этом 18 апреля заявил эксперт в сфере аренды и продажи недвижимости Алексей Бондаренко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Эксперт отметил, что к такому выводу он пришёл на основании проведенного им анализа. Оказалось, что большая часть компании, которые публично заявили о своем выходе с российского рынка не только не перестали платить зарплату своим сотрудникам, но даже не отказались от аренды помещений.

«Вчера анализировал компании, которые заявили, что они прекращают деятельность в нашей стране. Получился внушительный список – порядка 450 компаний, которые заявили, что приостанавливают деятельность. Но заявили и ушли – разные вещи. Многие из этих компаний продолжают платить аренду, не расторгают контракты, не увольняют сотрудников, но при этом приостановили свою деятельность. Есть компании, которые ушли и распустили штат, но это пока что единицы», — сказал Бондаренко.