Токио, 18 апреля 2022, 14:39 — REGNUM Ситуация на Украине положительно сказывается на доходах американских военных компаний. Об этом 18 апреля сообщили аналитики японского издания JB Press.

Американский солдат
Американский солдат
Иван Шилов © ИА REGNUM

По их мнению, Вашингтон сделает всё возможное для затягивания конфликта, поскольку это способствует обогащению американских ЧВК.

«После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили», — отметили эксперты.

Кроме военных компаний, на конфликте зарабатывает и американский военно-промышленный комплекс, говорится в материале.