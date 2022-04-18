Токио, 18 апреля 2022, 14:39 — REGNUM Ситуация на Украине положительно сказывается на доходах американских военных компаний. Об этом 18 апреля сообщили аналитики японского издания JB Press.
По их мнению, Вашингтон сделает всё возможное для затягивания конфликта, поскольку это способствует обогащению американских ЧВК.
«После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили», — отметили эксперты.
Кроме военных компаний, на конфликте зарабатывает и американский военно-промышленный комплекс, говорится в материале.