Токио, 18 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Ситуация на Украине положительно сказывается на доходах американских военных компаний. Об этом 18 апреля сообщили аналитики японского издания JB Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

По их мнению, Вашингтон сделает всё возможное для затягивания конфликта, поскольку это способствует обогащению американских ЧВК.

«После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили», — отметили эксперты.

Кроме военных компаний, на конфликте зарабатывает и американский военно-промышленный комплекс, говорится в материале.