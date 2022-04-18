Москва, , 14:37 — REGNUM Попытки списания средств с банковских карт российских граждан являются одним из самых распространенных видов кибермошенничества в наши дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Кибератака Christiaan Colen

«Поэтому банки настраивают свои системы кибербезопасности для эффективной борьбы с ними. С разной степенью активности они осуществляются практически постоянно, а в периоды нестабильности их интенсивность увеличивается.

Неудивительно, что целью таких атак является «Сбербанк», который обслуживает самое большое количество жителей России.

Однако система киберзащиты, выстраиваемая «Сбербанком» на протяжении многих лет, позволяет сдерживать и подавлять эти атаки, количество попыток списания средств по которым доходило до десятка тысяч в минуту.

В связи с этим «Сбербанку» и другим российским банкам и финансовым институтам следует продолжить активную работу в этом направлении для обеспечения эффективной защиты средств граждан РФ от кибератак и иных противозаконных действий как со стороны зарубежных, так и российских мошенников», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые списания денежных средств с карт граждан России со стороны украинского разработчика приложений удалось предотвратить специалистам «Сбербанка», заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

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