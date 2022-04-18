Ульяновск, 18 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотни пациентов ежедневно вылечиваются от ковида, при этом число жертв пандемии продолжает расти. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 18 апреля, всего в регионе скончались от ковида и осложнений, вызванных коронавирусом, 4614 пациентов, из них 17 апреля умер один человек. Уровень смертности составил почти 2,3% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Переболели ковидом в Ульяновской области 193 632 жителя, в том числе 16 апреля выздоровел 251 человек, 17 апреля – 247. Доля вылечивших составляет 96,42%.

Отметим, что в Ульяновской области начался набор на целевое обучение студентов-медиков. Специалисты медучреждений рассылают информацию о вакансиях в медицинские факультеты вузов Самары, Казани и Ульяновска, проводят профориентационные встречи со школьниками, абитуриентами и студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано более 2,018 млн лабораторных тестов на коронавирус, по итогам которых выявлен 200 821 случай инфицирования SARS-CoV-2.