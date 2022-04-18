Донецк, , 14:35 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России нанесли удар по группировке украинских боевиков, направлявшейся из морского порта Мариуполя к «Азовстали». Видео опубликовало в телеграм-канале Министерство внутренних дел ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что порядка 400 украинских боевиков и 65 единиц техники, выстроившись в колонну, планировали переправиться на Левый берег и воссоединиться с нацбатальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате артиллерийского удара погибли и были ранены до 150 боевиков.