Донецк, 18 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России нанесли удар по группировке украинских боевиков, направлявшейся из морского порта Мариуполя к «Азовстали». Видео опубликовало в телеграм-канале Министерство внутренних дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что порядка 400 украинских боевиков и 65 единиц техники, выстроившись в колонну, планировали переправиться на Левый берег и воссоединиться с нацбатальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате артиллерийского удара погибли и были ранены до 150 боевиков.