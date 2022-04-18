Уфа, 18 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Три женщины погибли после съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

(сс)Xchgall Река Сура

По информации журналистов, трагедия произошла в Зианчуринском районе около села Кугарчи на берегу водохранилища Ямашлинское.

По предварительной информации, 47-летняя женщина, которая предположительно находилась в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля «ВАЗ-2114», допустила съезд автотранспортного средства в водохранилище.

По предварительным данным, в этом ДТП погибли три женщины, которые ехали в автомобиле. Водитель смогла выбраться из машины. В настоящее время автомобиль извлекают из водоема.

«На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — приводят журналисты сообщение пресс-службы.

По информации журналистов, женщины работали в одном кафе.