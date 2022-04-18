Баку, 18 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Представители Ирана и Азербайджана готовятся подписать соглашение о льготной торговле между странами. Об этом 18 апреля сообщил журналистам прибывший в Баку глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак.

Франсиско Гойя. Торговля. 1801 — 1805 г

«Стороны согласовали перечень продукции, которую будет охватывать соглашение», — сказал Пейманпак.

Представитель Ирана сообщил, что в списке экспорта – импорта между двумя государствами 52 позиции, по которым готовятся упростить торговлю, с каждой стороны. Обсуждение документа продолжается.

Напомним, ранее Баку и Тегеран заключили соглашение о пассажирском маршруте через иранскую территорию, связывающим Азербайджан с нахичеванским регионом в обход Армении.