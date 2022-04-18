Париж, 18 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Баллотировавшийся в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выразил сожаление по поводу стремления упразднить дипломатический корпус, сообщает Le Parisen.

Sudouest.fr Жан-Люк Меланшон

По мнению кандидата от партии «Неподчинившаяся Франция», набравшего несколько сотен тысяч голосов в первом туре выборов президента Франции, упразднение дипломатического корпуса свидетельствует о разрушении французской «дипломатической сети», которой «несколько столетий».

Жан-Люк Меланшон видит во вступлении в силу реформы Эммануэля Макрона, которая позволит расширить методы вербовки дипломатов, средство под названием «промодрузья».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «президентские выборы не стоят смены режима», нацелившись на проект Марин Ле Пен по пересмотру Конституции путем референдума.