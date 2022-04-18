Москва, 18 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Русофобия уже становится политической идеологией ряда государств. Об этом 18 апреля в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта «За права соотечественников», заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Он подчеркнул, что в последнее время неприязненное и враждебное отношение к русскому народу и всему русскому приняло беспрецедентный характер.

«Русофобия, которая приняла такой характер, которого не было никогда в истории, уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, но своего рода идеологией, на которой строится политика целого ряда государств», — подчеркнул дипломат.

Нуризаде также сообщил о росте случаев вандализма в разных странах в отношении мест воинской славы накануне празднования Дня Победы, пишет РИА Новости. Отдельной темой он назвал политизацию русского языка. В качестве примера дипломат привёл решение ЮНЕСКО отложить рассмотрение вопроса об учреждении Всемирного дня русского языка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что в Европе переживают очередной приступ ненависти к могилам советских воинов-освободителей. В массовом порядке сносят памятники в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии. По его словам, это может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями.

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