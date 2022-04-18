Тель-Авив, Израиль, , 14:41 — REGNUM Российский президент Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского. Эта просьба изложена письменно, сообщают израильские СМИ.

Александровское подворье в Иерусалиме © Даниил Бурдыга

Так, издание «Едиот Ахронот» отмечает, что российский лидер обратился к Беннету поздно вечером 17 апреля в письме. Путин потребовал, чтобы тот исполнил обещание своего предшественника Биньямина Нетаньяху и немедленно передал российской стороне церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима.

Газета Haaretz также написала об этом, ссылаясь на «израильский источник». В канцелярии главы правительства Израиля эти сведения пока не комментируют.

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин ранее сообщил, что конфликт на Украине застопорил передачу Александровского подворья России, и этой ситуацией занимается лично Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Израилем длится тяжба по Александровскому подворью, которое находится неподалёку от храма Гроба Господня. Спор за право собственности на здание, построенное в конце XIX века, начался после революции 1917 года.

Читайте также: Израиль запретил передавать России права на Александровское подворье