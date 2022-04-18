Нью-Йорк, США, 18 апреля 2022, 14:30 — REGNUM С момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины с территории этой страны выехало более 4,9 млн человек. Это 18 апреля следует из данных портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Отмечается, что, по данным на 17 апреля, общее число беженцев с Украины составляет 4 934 415.
При этом уточняется, что свыше 2,78 млн из них уехало в Польшу, более 743,8 тыс. — в Румынию, свыше 522,4 тыс. — в Россию, более 461,5 тыс. — в Венгрию, более 423,8 тыс. — в Словакию и еще свыше 23,4 тыс. — в Белоруссию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска применили установку «Град» для обстрела Петровского района Донецка.