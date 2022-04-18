Нью-Йорк, США, , 14:30 — REGNUM С момента начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины с территории этой страны выехало более 4,9 млн человек. Это 18 апреля следует из данных портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Встреча беженцев с Украины на железнодорожном вокзале в Калуге 40.mchs.gov.ru

Отмечается, что, по данным на 17 апреля, общее число беженцев с Украины составляет 4 934 415.

При этом уточняется, что свыше 2,78 млн из них уехало в Польшу, более 743,8 тыс. — в Румынию, свыше 522,4 тыс. — в Россию, более 461,5 тыс. — в Венгрию, более 423,8 тыс. — в Словакию и еще свыше 23,4 тыс. — в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска применили установку «Град» для обстрела Петровского района Донецка.