Москва, 18 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Страны Запада могут усилить санкционное давление на Китай из-за его поддержки России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил председатель молодёжного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В настоящее время всё труднее становится прогнозировать рост и развитие как мировой экономики, так и китайской. В период острой фазы пандемии, длившейся практически весь 2020 год, Китай сумел сохранить небольшой рост, в отличие от большинства других стран, — сказал Ежов. – Конечно, хотелось бы сказать, что следующий «черный лебедь» проплывет по реке Янцзы нескоро. Но всё же необходимо учитывать вероятность усиления санкционного давления на КНР со стороны стран Запада из-за его поддержки (гласной и негласной) России. Что же касается ткущей остановки ряда производств в связи со всплесками коронавируса, то можно быть уверенными, что власти КНР преодолеют эти проблемы к концу 2022 года и сохранят темпы роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что экономике Китая предстоит решить сложные проблемы в строительном секторе.