Ставрополь, 18 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа производят достаточное количество основных продуктов питания, чтобы практически полностью обеспечить население округа и оказать поддержку другим регионам России. По производству зерна СКФО исторически давно является одним из регионов-доноров. Высокие показатели по производству мяса и молока. Об этом сообщил замминистра экономразмития России Сергей Назаров.

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«Северный Кавказ уже давно и практически полностью обеспечивает себя продовольствием – зерном, мясом, молочной продукцией. За натуральными и экологически чистыми продуктами в регион приезжают со всей страны. И если импортозамещение в сфере агропрома как таковое не требуется, наращивать и развивать производство необходимо, потому что спрос в продукции есть», — цитирует Назарова пресс-служба АО «Кавказ. РФ».

По данным этой компании, на которую возложены функции института развития Северного Кавказа, урожай зерна в Ставропольском крае в 2021 году составил 9,4 млн тонн. Между тем для обеспечения собственной потребности краю требуется всего около 2,6 – 3,0 млн тонн. Высока доля молочной и мясной продукции.

«Уровень самообеспеченности СКФО мясом и мясопродуктами составляет 111,2% – лучшие показатели у Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик», — говорится в сообщении «Кавказ. РФ».

Показатель производства молока за девять месяцев 2021 года составил 104,3%, что на 19,3% выше среднероссийского уровня. В этой отрасли лидирует Дагестан, где была произведена треть всей молочной продукции СКФО — всего 935 тыс. тонн.

Для поддержки Северного Кавказа, чтобы его субъекты могли вносить еще более существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны, готовится пакет мер. В их числе проработка вопроса о выделении более 30 млрд рублей для выделения десяткам предприятий, в том числе в агропромышленной отрасли.