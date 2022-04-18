Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области и компания «Мовиста Регионы» определили внешний вид уникальных трамваев, которые будут курсировать по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Трамвай

Односекционные низкопольные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» окрасят в бордово-желтые цвета. Их сборка в настоящее время проходит на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого. Всего в Свердловскую область поступят 11 трамваев.

По словам гендиректора ПК «Транспортные системы» Александра Дубровкина, уже собраны пять единиц электрического транспорта. Сборка остальных «Львят» идет в соответствии с графиком. Партию трамваев доставят в Свердловскую область до 1 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году министерство транспорта Свердловской области заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. В рамках соглашения предусмотрено появление депо в Верхней Пышме и приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,9 млрд рублей.