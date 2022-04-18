Липецк, , 14:26 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Липецкую область, отчитались о доходах за 2021 год, сообщает ИА REGNUM.

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Николай Борцов (ЕР) заработал в 2021 году 659 млн 791 тыс. 580 рублей. Его доход за год существенно снизился – в 2020 году он задекларировал более 808 млн рублей. Депутату принадлежат шесть земельных участков в индивидуальной и общедолевой собственности, два жилых дома и часть дома, восемь машиномест в общей долевой собственности, автомобиль Mercedes Benz, трактор и автоприцеп. В пользовании у него находятся земельный участок, жилой дом и квартира.

Годовой доход Татьяны Дьяконовой (ЕР) составил 25 млн 955 тыс. 721 рубль, её супруга – 7 млн 440 тыс. 557 рублей. Депутату принадлежат две квартиры, её супругу – три земельных участка, два дома, квартира и автомобиль Mercedes-Benz GLE Coupe 350 D 4MATIC. В пользовании у Дьяконовой находится жилой дом.

Михаил Тарасенко (ЕР) за год заработал 6 млн 179 тыс. 544 рубля, его супруга – 923 тыс. 351 рубль (в 2020 году – 6 млн и рублей и 762 тыс., соответственно). Депутату принадлежат земельный участок, жилой дом, доля квартиры и автомобиль Mitsubishi Outlander, его супруге — доля квартиры, два машиноместа, автомобиль Volkswagen и автоприцеп.

Георгий Камнев (КПРФ, представляет Липецкую, Пензенскую и Тамбовскую области) задекларировал 2 млн 560 тыс. 664 рубля, его супруга – 178 тыс. 214 рублей. В общей долевой собственности у них находятся три квартиры, у трёх их детей – ещё одна квартира. В пользовании у семьи депутата находятся ещё три квартиры.

Антон Ткачёв («Новые люди», — Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Тульская области) за 2021 год заработал 1,111 млн рублей – это самый маленький в Госдуме доход. Недвижимости у депутата нет, ему принадлежит только автомобиль BMW 318D. В пользовании у Ткачёва находится земельный участок, жилой дом и квартира.