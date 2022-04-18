Ульяновск, , 14:26 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и десятки человек ежедневно попадают в ковидные стационары. Это следует из опубликованных сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации на 18 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 200 821 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 16 апреля выявлено 122 носителя инфекции, 17 апреля – 108. В регионе значительный спад заболевших идёт с апреля.

В то же время суточное число госпитализированных не сокращается. В частности, 15 и 16 апреля в ковид-стационары попали по 30 пациентов с коронавирусом, 17 апреля направили на лечение в больницы 22 человек.

Напомним, что всего в Ульяновской области проведено 2 018 842 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области снижается число тестирований на коронавирус: 5 апреля проведено 2952 исследования, 13 апреля – 3189, 17 апреля – 1986.

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