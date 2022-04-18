Молдавия, , 14:22 — REGNUM Ношение георгиевской ленты в Молдавии будет наказываться штрафом в том числе и 9 мая. Об этом 18 апреля заявила журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» Олеся Стамате.

Георгиевская лента

«Могут быть оштрафованы как физические, так и юридические лица. За использование ленточки они могут быть наказаны», — сказала Стамате.

Он отметила, что до Дня Победы с населением проведут беседы, чтобы отговорить от намерения носить этот символ праздника. Ранее в ряде организаций заявили, что 9 мая проигнорируют этот запрет.

Напомним, в апреле молдавские власти ввели штрафы за ношение георгиевской ленты и любых символов поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Физических лиц могут оштрафовать на 9 тыс. леев (около 39 тыс. рублей), а юридических — на 18 тыс. леев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Партии коммунистов Молдавии сообщили о подготовке к сносу власти в стране