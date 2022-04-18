Москва, , 14:34 — REGNUM Американский кинокомикс «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза («Монстро») собираются нелегально показать в России. Об этом сообщил портал Life 17 апреля.

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

По сообщениям источника, один из московских клубов планирует показать супергеройский фильм уже 21 апреля 2022 года. Отмечается, что проведение подобного показа станет возможным благодаря тому, что 18 апреля 2022 года лента появится на стриминге.

Напомним, что изначально «Бэтмен» должен был появиться в российском кинопрокате 2 марта 2022 года, однако релиз был отменён. Поводом для отмены стало проведение спецоперации на Украине.

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