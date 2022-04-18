Москва, , 14:21 — REGNUM Депутаты Государственной думы от Республики Крым и Севастополя отчитались о доходах в 2021 году. Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Константин Бахарев («Единая Россия») отчитался о доходе в 2021 году в 5 791 884,44 руб., что практически соответствует его доходам в 2020-м. Доход супруги составил 447 544,83 руб. (98 тыс. — в 2020 году.) В собственности Бахарева, как и в 2020 году, — квартира площадью 172 кв. м, гараж и два автомобиля, BMW X5 XDRIVE 40i и BMW 520D XDRIVE. У супруги и ребёнка собственности нет.

Леонид Бабашов («Единая Россия») по итогам 2021 года получил доход в 4 244 907,90 руб., а доход его супруги составил 5 010 000 рублей. В собственности депутата — четыре земельных участка, операторская с аптекой и офисными помещениями на автозаправочной станции, жилой дом, квартира и нежилое помещение. Ездит депутат на Porsche Cayenne, также владеет спортивным парусным судном Sailing KeelBoat MELGES 24 и прицепом-платформой.

Леонид Ивлев («Единая Россия») в 2021 году получил доход в 4 457 196,42 руб., его супруга заработала 122 999,63 руб. В собственности депутата — земельный участок и доля в одном земельном участке, в собственности супруги — четыре жилых участка и два дома. Депутат владеет автомобилем Audi A6.

Алексей Черняк («Единая Россия») по итогам 2021 года отчитался о доходе в 3 058 461,42 руб., в его собственности недвижимости нет, одна квартира записана на несовершеннолетнего ребёнка. Зато депутат владеет автомобилями Bentley Continental GT и Chrysler Jeep Wrangler sport 2.5.

Михаил Шеремет («Единая Россия») задекларировал по итогам 2021 года доход в 6 078 775,08 руб., его супруга — 4 006 802,75 руб. В совместной собственности супругов — квартира, также жене принадлежит сельхозучасток. У депутата машины нет, супруга владеет Toyota Rav4.

Депутат от Севастополя Татьяна Лобач («Единая Россия») по итогам 2021 года отчиталась о доходе в 3 370 261,76 руб., её супруг заработал 8 090 954,62 руб. Депутат владеет долей в квартире, её супругу принадлежит земельный участок для предпринимательской деятельности, бокс, нежилое здание кафе-бара и доля в квартире. Татьяна Лобач владеет автомобилем Toyota Rav4 и маломерным судном Conrad 900 900 М-ПР мс 0.6-/1.0.

Ещё один севастополец Дмитрий Белик («Единая Россия») задекларировал по итогам 2021 года 5 666 917,19 руб., доход супруги составил 989 587,04 руб. В собственности депутата — земельный участок, жилой дом, нежилым помещением и нежилым зданием, его супруга владеет двумя жилыми участками, двумя жилыми домами и жилым зданием. Белик владеет автомобилем Volvo XC90, его супруга — Kia Sorento и Mercedes-Benz GLS 350D.