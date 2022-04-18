Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Ростовской области на стационарном лечении остаются 582 пациента с COVID-19. Загрузка коечного фонда составляет менее 65%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 апреля.

Donland.ru В палате

Всего на лечении – амбулаторном и стационарном – находятся 3589 пациентов. 582 человека госпитализированы, из них четверо остаются в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. В домашних условиях лечатся 3007 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа госпитализаций число ковидных коек сокращено до минимума.