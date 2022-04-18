Москва, , 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин обязательно встретится с российскими спортсменами по итогам Олимпийских игр в Пекине. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что дата встречи будет объявлена. В ответ на вопрос, может ли мероприятие пройти 26 апреля, Песков призвал «не забегать вперёд».

«Могу лишь сказать, что до сих пор этой встречи не было. Но это не значит, что президент забыл, он обязательно такую встречу проведёт», — сказал Песков.

Напомним, Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля, а от участия в Параолимпиаде российских спортсменов отстранили незадолго до ее начала. После этого в Ханты-Мансийске были организованы соревнования для параолимпийцев «Мы вместе. Спорт».