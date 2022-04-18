Петрозаводск, 18 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Сенатор РФ Игорь Зубарев — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания России от законодательного органа государственной власти Республики Карелия — вошел в пятерку самых богатых представителей субъектов РФ. По итогам 2021 года он задекларировал 2,1 млрд рублей, следует из опубликованной декларации.

Игорь Зубарев
Игорь Зубарев
Agrarian.council.gov.ru

Среди имущества на праве собственности Зубарева значатся: четыре земельных участка под индивидуальную жилую застройку (ИЖС) в России площадью от 287 до 3706 кв. м, четыре жилых дома площадью от 149,9 до 1415,5 кв. м, две квартиры площадью 48,7 и 53,3 кв. м. Кроме того, у сенатора имеется здание склада, машиноместо, нежилые здание и помещение, сети освещения, сооружение водного транспорта и электроэнергетики.

Помимо этого, в пользовании у карельского сенатора имеются шесть земельных участков для благоустройства территории, административных и офисных зданий, размещения гаражей и автостоянка, домов ИЖС и иных объектов специального назначения площадью от 122 до 5409 кв. м, квартира площадью 94,6 кв. м и участок акватории озера площадью 5880 кв. м.

Напомним, 55-летний Игорь Зубарев — член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также предприниматель. С 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС. В 2020 году он задекларировал 2,4 млрд рублей.

Его коллега по Совфеду, 63-летний Александр Ракитин, по итогам 2021 года задекларировал 6,7 млн рублей, а его супруга — 253 тыс. рублей. У сенатора в собственности находятся два земельных участка для размещения гаражей и автостоянок, а также ИЖС площадью от 26 до 2751 кв. м, жилой дом 183,9 кв. м, две квартиры 85,9 (доля) и 84,2 кв. м, гараж 22,2 кв. м, а также две иномарки Mitsubishi Pajero и Renault Duster, прицеп к легковому автомобилю, баня площадью 58,5 кв. м, и два машиноместа (доля). У супруги на праве собственности значатся доля квартиры площадью 85,9 кв. м и Peugeot 308. Также у сенатора в пользовании значится дача в РФ площадью 121,5 кв. м.

Ракитин является членом СФ с сентября 2017 года, а с февраля 2018 года — избран первым зампредом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как и Зубарев, с 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС.

Отметим, лидером по доходам среди федеральных парламентариев, как и в предыдущие годы, в 2021 году стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, который указал в своей декларации доход в 4,2 млрд рублей (+0,84% к предыдущему году). Следом по высоким доходам — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, годовой доход которого составил 3,52 млрд рублей. Затем депутат Госдумы, глава партии «Новые люди», экс-совладелец косметической марки Faberlic Алексей Нечаев, задекларировавший 2,47 млрд рублей.