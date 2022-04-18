Петрозаводск, 18 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Сенатор РФ Игорь Зубарев — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания России от законодательного органа государственной власти Республики Карелия — вошел в пятерку самых богатых представителей субъектов РФ. По итогам 2021 года он задекларировал 2,1 млрд рублей, следует из опубликованной декларации.

Agrarian.council.gov.ru Игорь Зубарев

Среди имущества на праве собственности Зубарева значатся: четыре земельных участка под индивидуальную жилую застройку (ИЖС) в России площадью от 287 до 3706 кв. м, четыре жилых дома площадью от 149,9 до 1415,5 кв. м, две квартиры площадью 48,7 и 53,3 кв. м. Кроме того, у сенатора имеется здание склада, машиноместо, нежилые здание и помещение, сети освещения, сооружение водного транспорта и электроэнергетики.

Помимо этого, в пользовании у карельского сенатора имеются шесть земельных участков для благоустройства территории, административных и офисных зданий, размещения гаражей и автостоянка, домов ИЖС и иных объектов специального назначения площадью от 122 до 5409 кв. м, квартира площадью 94,6 кв. м и участок акватории озера площадью 5880 кв. м.

Напомним, 55-летний Игорь Зубарев — член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также предприниматель. С 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС. В 2020 году он задекларировал 2,4 млрд рублей.

Его коллега по Совфеду, 63-летний Александр Ракитин, по итогам 2021 года задекларировал 6,7 млн рублей, а его супруга — 253 тыс. рублей. У сенатора в собственности находятся два земельных участка для размещения гаражей и автостоянок, а также ИЖС площадью от 26 до 2751 кв. м, жилой дом 183,9 кв. м, две квартиры 85,9 (доля) и 84,2 кв. м, гараж 22,2 кв. м, а также две иномарки Mitsubishi Pajero и Renault Duster, прицеп к легковому автомобилю, баня площадью 58,5 кв. м, и два машиноместа (доля). У супруги на праве собственности значатся доля квартиры площадью 85,9 кв. м и Peugeot 308. Также у сенатора в пользовании значится дача в РФ площадью 121,5 кв. м.

Ракитин является членом СФ с сентября 2017 года, а с февраля 2018 года — избран первым зампредом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как и Зубарев, с 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС.

Отметим, лидером по доходам среди федеральных парламентариев, как и в предыдущие годы, в 2021 году стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, который указал в своей декларации доход в 4,2 млрд рублей (+0,84% к предыдущему году). Следом по высоким доходам — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, годовой доход которого составил 3,52 млрд рублей. Затем депутат Госдумы, глава партии «Новые люди», экс-совладелец косметической марки Faberlic Алексей Нечаев, задекларировавший 2,47 млрд рублей.