Москва, 18 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Разрешение ЦБ РФ с 18 апреля продажи банками наличной валюты населению, это очередной сигнал от регулятора о стабилизации финансовой системы России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

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«Конечно, говорить о полном восстановлении финансового сектора еще рано, первое время будет дефицит наличных долларов и евро в кассах банков.

Но, если скорость адаптации экономики России к новым условиям сохранится, то уже скоро можно будет увидеть новые шаги ЦБ понижение ключевой ставки и смягчение требований по продаже экспортной выручки.

В то же время, становится все меньше причин покупать наличную валюту, инфляция в США и еврозоне вплотную приближается к двузначному числу.

А в условиях роста секционного давления, валюта иностранных государств становится еще менее привлекательной для россиян, так как несет дополнительные риски и ограничения на ее оборот за рубежом», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе российского регулятора заявили, что возможность продажи наличной валюты гражданам возобновил Банк России.

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