Ярославль, 18 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее открылась выставка «Передвижники. Избранное». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Правительство Ярославской области Выставка

В выставке участвуют работы из Ярославского художественного музея, Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», Рыбинского музея-заповедника и частной коллекции (Москва).

На выставке представлены картины, непосредственно участвовавшие в выставках Товарищества передвижных художественных выставок в конце XIX – начале XX вв.

«Когда-то эти работы были отобраны самими художниками для экспонирования. Экспозицию составили произведения как признанных мастеров – И. Н. Крамского, И. И. Шишкина, В. Е. Маковского, А. П. Боголюбова, В. М. Максимова, И. М. Прянишникова, В. Д. Поленова, так и менее известных художников – Л. В. Попова, К. И. Михайловой, М. М. Зайцева. Эти работы убедительно демонстрируют тематическое и жанровое разнообразие живописи передвижников, эволюцию их стилистических приемов в период с 1885 по 1923 год», — сообщили в Ярославском художественном музее.

Всего на выставке 64 произведения. Она будет работать до 18 сентября.