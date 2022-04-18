Донецк, , 14:17 — REGNUM Украинские войска применили установку «Град» для обстрела Петровского района Донецка. Об этом 18 сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 13:20 с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка был открыт огонь по Петрвоскому району Донецка. Всего выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 апреля украинские войска не несколько раз обстреляли кварталы Петрвоского района Донецка, в том числе с применением РЗСО.