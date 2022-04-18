Москва, 18 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Некоторые жители Москвы столкнулись со сбоя в работе телевещания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Жители Москвы не имеют возможности смотреть телевидение из-за сбоя сети. Некоторые наблюдают «ломаный» «стоп-кадр», кто-то видит черный экран.

Временами возникают трудности с просмотром федеральных телеканалов.

Ранее сбои телевещания в некоторых районах Москвы объяснялись техническими работами. Так, например, в 2019 году вещание федеральных каналов на несколько минут было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении. После этого у некоторых зрителей вещание не работало в течение не менее 20 минут.