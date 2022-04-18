Донецк, , 14:14 — REGNUM В данный момент на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов киевских боевиков более 6800 абонентов остаются без электроснабжения. Об этом 18 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате обстрелов ВФУ (Вооруженных формирований Украины — ред.) в Донецкой Народной Республике обесточены 54 трансформаторные подстанции и свыше 6 800 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую неделю 143 мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.