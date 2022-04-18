Пхеньян, 18 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В марте 2022 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $66,64 млн, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Roman Harak КНДР и КНР

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай вырос в годовом исчислении в 1,7 раза и составил $3,57 млн, а импорт товаров из Китая — в 3,4 раза, до $57,06 млн.

С января по март товарооборот между странами составил $196,89 мл, что в десять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост объемов торговли между Китаем и КНДР может быть связан с возобновлением движения грузовых поездов.