Париж, 18 апреля 2022, 14:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «президентские выборы не стоят смены режима», нацелившись на проект Марин Ле Пен по пересмотру Конституции путем референдума, сообщает Le Figaro.
«Г-жа Ле Пен в своем проекте предлагает реформу Конституции путем референдума, что не соответствует Конституции, что является проблемой. Другие делают это в других странах, это очень хорошо делается в Венгрии, это позволяет менять режим вручную, но я это осуждаю», — продолжил Эммануэль Макрон, сравнивая Марин Ле Пен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Напомним, Марин Ле Пен намерена вынести на референдум проект конституционной поправки об иммиграции. Но после референдумов 1962 и 1969 годов прецедентное право больше не делает априори возможным изменение Конституции путем референдума. Пересмотр конституции должен сначала быть согласован Ассамблеей и Сенатом.