Париж, 18 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «президентские выборы не стоят смены режима», нацелившись на проект Марин Ле Пен по пересмотру Конституции путем референдума, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «У меня глубокие разногласия с крайне правым кандидатом, они заключается в том, что я за реформирование Конституции путем соблюдения норм Конституции, что, как мне кажется, и есть само определение принадлежности к республиканскому полю»

«Г-жа Ле Пен в своем проекте предлагает реформу Конституции путем референдума, что не соответствует Конституции, что является проблемой. Другие делают это в других странах, это очень хорошо делается в Венгрии, это позволяет менять режим вручную, но я это осуждаю», — продолжил Эммануэль Макрон, сравнивая Марин Ле Пен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, Марин Ле Пен намерена вынести на референдум проект конституционной поправки об иммиграции. Но после референдумов 1962 и 1969 годов прецедентное право больше не делает априори возможным изменение Конституции путем референдума. Пересмотр конституции должен сначала быть согласован Ассамблеей и Сенатом.