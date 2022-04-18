Москва, 18 апреля 2022, 14:11 — REGNUM Министерство обороны России 18 апреля опубликовало кадры уничтожения ракетами «Искандер» командного пункта украинских войск.
На записи, опубликованной министерством, показано применение ракет «Искандер» для уничтожения командного пункта механизированной бригады вооружённых сил Украины. Кроме того, высокоточным ударом удалось ликвидировать военную технику с личным составом подразделения ВСУ.
На кадрах зафиксирован момент запуска ракеты с полевой позиции и первые секунды полёта «Искандера».