Москва, 18 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 апреля опубликовало кадры уничтожения ракетами «Искандер» командного пункта украинских войск.

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

На записи, опубликованной министерством, показано применение ракет «Искандер» для уничтожения командного пункта механизированной бригады вооружённых сил Украины. Кроме того, высокоточным ударом удалось ликвидировать военную технику с личным составом подразделения ВСУ.

На кадрах зафиксирован момент запуска ракеты с полевой позиции и первые секунды полёта «Искандера».