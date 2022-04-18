Минобороны РФ показало кадры удара «Искандеров» по ВСУ
Москва, 18 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 апреля опубликовало кадры уничтожения ракетами «Искандер» командного пункта украинских войск.
Дарья Антонова ИА REGNUM
СПУ «Искандер-М»
На записи, опубликованной министерством, показано применение ракет «Искандер» для уничтожения командного пункта механизированной бригады вооружённых сил Украины. Кроме того, высокоточным ударом удалось ликвидировать военную технику с личным составом подразделения ВСУ.
На кадрах зафиксирован момент запуска ракеты с полевой позиции и первые секунды полёта «Искандера».