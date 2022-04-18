Кишинёв, 18 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Партия коммунистов Молдавии объявляет о подготовке к проведению акций протеста, направленных на снос действующей власти в стране. Об этом говорится в докладе председателя партии Владимира Воронина на II Пленуме ЦК ПКРМ, обнародованного на сайте этой политсилы.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы начинаем широкие консультации с гражданами страны, — заявил Воронин. — Я не намерен скрывать и то, что наша цель – подготовка масштабных протестов, которые должны смести этот, становящийся всё более и более опасным режим».

Лидер ПКРМ указал на стремительное ухудшение уровня жизни в республики, которое можно видеть спустя девять месяцев после прихода правительства от партии действующего президента Молдавии Майи Санду — «Действие и солидарность». Также Воронин заявил, что страной управляет «неконституционный президент».

Председатель партии заявил о готовности взять ответственность за страну, чтобы она развивалась как нейтральная и мирная республика. Он также заявил, что партия не позволит надругаться над Днём Победы.

Напомним, в Молдавии ввели запрет на использование георгиевской ленты. В ряде организаций заявили, что проведут акции 9 мая, как это принято, с использованием данного символа Победы.