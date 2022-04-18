Москва, , 14:11 — REGNUM Ограничения ЦБ РФ на покупку валюты, высокая комиссия за сделки на бирже, падение импорта вместе с ростом экспорта и экспортной выручки, 80% которой теперь еще нужно продавать, привели к серьезному снижению спроса на валюту и, как следствие, балансированию курса рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер»

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«То есть экспортеры постоянно продают валюту. А покупать ее особо некому из-за введенных ограничений. Последние послабления говорят о том, что ЦБ пытается вернуть рынок к нормальному функционированию.

К тому же, предыдущие ограничения могли бы и дальше укреплять рубль. Но слишком низкий курс уже не выгоден для бюджета, который пополняется за счет экспорта.

На наличные доллары все равно существует дефицит, поскольку речь идет о средствах, поступивших в кассы с 9 апреля. Их, во-первых, вряд ли было очень много.

Особенно если сравнивать с суммой оттока средств на февраль–март. К тому же действует и запрет ЕС и США на ввоз в Россию наличных евро и долларов. В таком случае спрос может превысить предложение и курс доллара пойдет вверх.

Однако ЦБ также рассматривает возможность «более гибкого» подхода к экспортной выручке.

Компаниям могут разрешить оставлять ее в валюте в большом объеме или расширить период обязательной продажи. Это может вполне сбалансировать спрос и предложение», — пояснила эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, возможность продажи наличной валюты гражданам возобновил Банк России, заявили в пресс-службе российского регулятора.

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