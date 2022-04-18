Ульяновск, , 14:10 — REGNUM Разница в доходах сенаторов от Ульяновской области – трёхкратная. Сергей Рябухин увеличил свой годовой доход на 36,3% и указал почти 10, % млн рублей, а у Айрата Гибатдинова они упали на 33% и составили 3,5 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин задекларировал по итогам 2021 года10 467 894 рублей 83 копейки дохода. Это на 2 790 937,22 рубля больше, чем было в 2020 году – рост составил 36,35%. Его супруга указала 228 586 рублей 86 копеек годового дохода.

Что касается собственности, то сенатору принадлежат четыре земельных участка для индивидуальной жилой застройки (площадь трёх участков – 1 тыс. кв. метров, одного – 428 кв. метров), квартира (202,1 кв. метра), четыре дома (61,4 кв. метра, 145 кв. метров, 131,4 кв. метра и 365,9 кв. метра), гаражный бокс и нежилое помещение. Также он является владельцем моторного суда. Супруге принадлежат квартира (202,1 кв. метра) и «Субару Форестер».

В долевой собственности Сергея Рябухина находятся участок под размещение гаража площадью 3343 кв. метра (132/10 000 доли) и квартира площадью 132,26 кв. метра.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов получил в прошлом году 3 502 814 рублей 29 копеек дохода, его супруга – 58 400 рублей. Отметим, что в 2020 году, когда Гибатдинов был вице-спикером Законодательного собрания Ульяновской области, он заработал 5 235 316 рублей 39 копеек – таким образом, годовой доход сенатора снизился на 1 732 502,1 рубля, или на 33,1%.

Сенатор владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство (2112 кв. метров). В долевой собственности Гибатдинова находятся участок для жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения (¼ доли, 6921 кв. метр) и две квартиры (52,6 кв. метра и 99,9 кв. метра).

Напомним, что Сергей Рябухин является членом «Единой России», Айрат Гибатдинов – КПРФ.