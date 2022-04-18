Элиста, 18 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 18 человек, после COVID-19 вылечились 54 пациента. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 18 апреля.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 857 носителей коронавируса, выздоровели 49 644 пациентов. С COVID-19 не смогли справиться 837 человек.

ИА REGNUM сообщало, что новую волну коронавируса в Калмыкии ожидают после майских праздников.