Пенза, , 14:09 — REGNUM В Пензенской области в качестве самозанятых зарегистрировали 17 097 человек. Это в 3,3 раза больше, чем в начале 2021 года, сообщает министерство экономического развития и промышленности региона.

Самозанятый Nalog-briz.ru

За прошедший год объем поступлений по налогу на профессиональный доход составил 61,3 млн рублей. На территории Пензенской области специальный налоговый режим действует с 1 июля 2020 года. Основными его преимуществами являются отсутствие обязанности представлять налоговую отчетность, применять онлайн-кассу, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное страхование.

Самозанятым при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Также доступны меры господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

ИА REGNUM ранее сообщало, доходная часть бюджета Пензенской области превысила за 2021 год 77 млрд рублей. Рост на 5,9 млрд рублей обусловлен своевременной поддержкой бизнеса во время пандемии.

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