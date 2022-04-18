Вашингтон, 18 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Вашингтон завладел российскими деньгами на фоне санкций, введённых из-за решения Москвы провести военную спецоперацию на Украине. Об этом посол РФ Анатолий Антонов заявил в интервью изданию Politico.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Российский дипломат задал вопрос, как можно после введения антироссийских санкций доверять Вашингтону.

«Вы крадёте наши деньги», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в США также выразил сожаление из-за прекращения партнёрских отношений между Вашингтоном и Москвой.

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